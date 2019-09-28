Главный судья встречи Михаил Вилков по ходу игры дважды прибегал к помощи видеоповторов, отменив два взятия ворот. В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Спорт день за днем

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