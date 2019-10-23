Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Локомотив» выйдет на матч против «Ювентуса» в зеленом

«Локомотив» определился с комплектом формы на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».
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«Ювентус» - «Локомотив». Live». Специальный репортаж

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«Локомотив» упустил победу над «Ювентусом» в ЛЧ, но им можно гордиться

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«Ювентус» — «Локомотив» — 2:1, 22 октября 2019: игра Алексея Миранчука

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Расклады на Лигу чемпионов для наших клубов

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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

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«Локомотив» до 77 минуты матча в Турине выигрывал у «Ювентуса», но проиграл 1:2

Комсомольская правда22 октября в 16:52
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Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
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На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
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Спорт-Экспресс 16:56
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В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
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Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
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Орешкин оценил снижение ключевой ставки

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки российским регулятором.
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В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Политика

Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США

Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.
Московский Комсомолец 17:00
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми

Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
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Технологии

В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»

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Общество

Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 15:28
Политика

В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала

Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
Комсомольская правда вчера в 23:24
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru 17:17
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Футбол

«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Армия и оружие

Появилось видео подготовки казни женщины протурецкими боевиками

В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии.
Lenta.ru вчера в 07:32
Кино

Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
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Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Здоровье

Горизонты онкопомощи (лекция)

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
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Шоу-бизнес

Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»

Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru вчера в 01:00
Армия и оружие

В ЮАР прибыли два стратегических бомбардировщика Ту-160

В минувшем году Россия отправляла два Ту-160 в Венесуэлу. Они пробыли в этой стране несколько дней.
Москва 24 23 октября в 10:57
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Авто

Subaru показала новый универсал Levorg

Subaru продает Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что универсал собирается войти во второе поколение.
SpeedMe 23 октября в 01:41
Происшествия

Суд Ставрополя арестовал фигуранта дела бывшего сенатора Арашукова

Недавно были задержаны несколько новых фигурантов дела о газовом хищении, в том числе два родственника Арашуковых — Беслан Арашуков и Ахмед Коцба.
Говорит Москва 13:23
Армия и оружие

США и курды из SDF продолжают оккупацию Сирии и кражу нефти

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен: США и курдские боевики наконец признали, что являются оккупантами на Ближнем Востоке.
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