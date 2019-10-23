Лига чемпионов
Матч ТВ«Локомотив» выйдет на матч против «Ювентуса» в зеленом
«Локомотив» определился с комплектом формы на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».
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«Локомотив» до 77 минуты матча в Турине выигрывал у «Ювентуса», но проиграл 1:2
Комсомольская правда22 октября в 16:52
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