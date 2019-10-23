«Локомотив» определился с комплектом формы на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Локомотив» выйдет на матч против «Ювентуса» в зеленом

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