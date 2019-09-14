Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Локомотив» вылетел на матч против «Сочи»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
5 фото
«Локомотив» вылетел на матч 9-го тура чемпионата России против «Сочи». Встреча пройдет завтра и начнется в 19.00 по московскому времени.
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