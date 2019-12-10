Лига чемпионов
Чемпионат«Локомотив» вылетел в Мадрид на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» в своём официальном «твиттере» сообщил о вылете в Мадрид, где команде предстоит встретиться с «Атлетико» в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится послезавтра, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано».
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