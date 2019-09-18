"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в матче 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА (2:2). Железнодорожники уступали со счетом 0:2, однако в концовке встречи смогли отыграться благодаря голам хавбека Вадима Карева и защитника Михаила Иванькова.

«Локомотив» вырвал ничью у «Байера» в Юношеской лиге УЕФА

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