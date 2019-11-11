22-летний нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал на радар очередного российского клуба. По данным издания "Бизнес Online", московский "Локомотив" всерьёз заинтересовался молодым форвардом.

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Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

Общество Скорпионам нужна помощь, а Рыбы заболеют Первоисточник публикует гороскоп на 11 ноября. ♈ Овен ✨События сегодняшнего дня могут внести некоторые коррективы в ваши планы.

Общество Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.

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Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.

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Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Политика МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.