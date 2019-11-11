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Sport.ruSport.ru«Локомотив» заинтересован в Соболеве, Сёмин хочет Комличенко

22-летний нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал на радар очередного российского клуба. По данным издания "Бизнес Online", московский "Локомотив" всерьёз заинтересовался молодым форвардом.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Матч ТВ00:28

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Sportbox.RU00:28

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин хочет Комличенко («Бизнес Online»)

Sports.ru02:46

«Локомотив» заинтересован в Соболеве, Сёмин хочет Комличенко

Sport.ru03:43

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин предпочитает Комличенко

Sport24.ru03:50

«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

Спорт день за днем00:50
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Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

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«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
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Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
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Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение

Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
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Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
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Назван самый фотографируемый город России

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В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков

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Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио.
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Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
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Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
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Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
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Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

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Президент Боливии Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
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Энергетика

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В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
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«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»

Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
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Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

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Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.
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Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Xiaomi оценила новый монитор температуры и влажности в $4

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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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