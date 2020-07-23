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Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» заинтересован в подписании Кокорина

Московский "Локомотив" заинтересован в подписании бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина. Об этом сообщает "Футбольный биги". По информации источника, в руководстве "железнодорожников" планируют обсудить потенциальное возвращение своего воспитанника.
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Источник: «Локомотив» планирует провести переговоры с Кокориным

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Александр Кокорин
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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