Коронавирус
Газета.Ru«Локомотив» заинтересован в подписании Кокорина
Московский "Локомотив" заинтересован в подписании бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина. Об этом сообщает "Футбольный биги". По информации источника, в руководстве "железнодорожников" планируют обсудить потенциальное возвращение своего воспитанника.
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Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Агентство Телеграф вчера в 12:00
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Политика
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ вчера в 03:58
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Технологии
Данные 600 тыс. пользователей Avito и «Юлы» оказались в сети
Возможно, даже имел место ручной сбор данных, так как в базе есть телефоны, а на Avito телефонные номера закрыты звездочками, рассуждает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Коммерсантъ 12:30
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Путин поговорил по телефону с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 12:47
Общество
ЦБ предупредил вкладчиков банков о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали новую схему, в которой сообщают по телефону клиентам, что их средствам на депозите грозит опасность и провоцируют на срочный перевод денег на другой счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Взгляд.ру 10:48
Космос
Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита
Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.
Pravda.Ru 20 июля в 03:36
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Шоу-бизнес
Брухунову призвали опасаться «бумеранга» от брошенной Степаненко
Пользователи платформы моментально отреагировали на это высказывание и призвали звезду посмотреть за собой и своим поведением, ведь она когда-то "увела" у ведущей Елены Степаненко супруга, сообщает "Дни 24".
Политическая Экспертиза вчера в 13:21
Политика
Главы МИД России и Турции обсудили конфликт Армении и Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 23 июля, в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию на армяно-азербайджанской границе.
Известия 13:17
Общество
В Бельгии ужесточили меры по противодействию коронавирусу
Власти Бельгии ужесточили меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев COVID-19 в стране, заявила в четверг бельгийский премьер Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета национальной безопасности.
РИА Новости 08:39
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа.
Рамблер 11:30
Футбол
Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке»
Защитник "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в "Спартаке".
Soccer.ru 07:57
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
По данным пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, из-под стражи были освобождены Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко – бывшие сотрудники УФСИН, фигуранты резонансного уголовного дела об избиении осужденных в колонии №1 в Ярославле, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Асмус показала результат раздела имущества с Харламовым
Знаменитая российская актриса Кристина Асмус поделилась результатами своего раздела имущества с супругом Гариком Харламовым.
Народные новости 09:36
Происшествия
ДТП с микроавтобусом и БМВ парализовало проезд по «Скандинавии»
Peterburg2.ru 12:20
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
Общество
Беглов разъяснил распоряжение о сокращении бюджетников в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, кого коснется недавнее распоряжение о сокращении численности штатов органов власти и подведомственных учреждений.
ФАН 12:19
Кино
Джеймс Кэмерон рассказал, каким получается «Аватар 2»
В недавнем интервью Toronto Sun режиссёр рассказал, какой получается его новая история.
Фильм Про 05:48
Футбол
Алиев — о назначении Луческу в «Динамо» К: для меня это неприемлемо. Нужно уважать фанатов
Нужно уважать болельщиков, фанатов и ультрас, которые приходят и болеют за этот клуб.
Чемпионат 10:50