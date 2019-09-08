Политика
РИА НовостиЛокоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обработки 99,19% протоколов лидирует на выборах градоначальника с 50,24% голосов, сообщает информационное табло в горизбиркоме.
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Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Экономика
LG откладывает трубку
Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
Экономика
МФО взаимного кредита
Стремясь компенсировать снижение доходов после увеличения регуляторных требований, микрофинансовые организации (МФО) начали задумываться о запуске брендированных Р2Р-площадок (кредитование граждан гражданами).
Коммерсантъ 18:41
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 18:56
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика
Геннадий Зюганов прокомментировал результаты выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал первые результаты выборов в Единый день голосования.
Свободная Пресса 14:52
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Футбол
Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании
Защитник Серхио Рамос в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года со сборной Фарерских островов вышел на поле в составе сборной Испании в 167-й раз.
Газета.Ru 19:00
Общество
В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение
Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, поскольку их родители предпочли альтернативные формы образования, говорится в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Космос
Лазер отгонит астероиды от Земли
Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.
Pravda.Ru 00:00
Армия и оружие
В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект
Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.
Газета.Ru 15:17
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Экономика
Банк «Сфера» запустил кешбэк по банковским гарантиям
Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сразу две акции для своих клиентов: «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» и «Кешбэк 20% от комиссии по электронной банковской гарантии», которые будут действовать до 29 ноября 2019 года.
Банки.ру 07:13
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Общество
К Владивостоку пришвартовался самый большой в истории города лайнер
К причалам морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой в истории города лайнер - "Spectrum of the Seas", передает ОТР.
Общественное телевидение России 18:47
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Политика
Экзит-полы: Беглов набирает 56% на выборах губернатора Петербурга
Михаил Амосов («Гражданская платформа») получает 21,4%, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19%.
Дождь 14:52
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Политика
На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР
По итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края победу, по предварительным данным, одерживает ЛДПР.
Свободная Пресса 20:55
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Происшествия
Корейцы заблокированы на перевернувшемся в Джорджии судне
Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.
REGNUM 20:36
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Евгения Медведева упала во время проката произвольной программы в «Лужниках».
Спорт день за днем 12:13