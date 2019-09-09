Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛокоть победил на выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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После обработки 100% бюллетеней на выборах мэра Новосибирска победил Локоть

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