Политика
КоммерсантъЛокоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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После обработки 100% бюллетеней на выборах мэра Новосибирска победил Локоть
ГТРК Новосибирсквчера в 20:56
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Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
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ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
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Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Общество
Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая
В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.
Взгляд.ру 00:15
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Авто
Опубликованы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Политика
В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 03:19
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество
В России могут разрешить онлайн-покупку льготных авиабилетов
Минтранс и Минкомсвязь прорабатывают возможность удаленного приобретения гражданами льготных авиабилетов, в том числе через портал «Госуслуги».
REGNUM 02:51
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Общество
В столичном театральном квартале установят уникальные фонари
Вести Подмосковья 01:26
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток вчера в 06:41
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 09:37
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ вчера в 16:46
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Мать девочки обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. Она рассказала, что раньше дочь никогда не уходила из дома без предупреждения.
УралПолит.Ru 02:43