Политика

ЭпиграфЭпиграфАнатолий Локоть остался мэром Новосибирска

За Анатолия Локтя проголосовало чуть больше 123 тысяч новосибирцев. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко. Его поддержало 45 576 человек или 18,56% всех пришедших на выборы.
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После обработки 100% бюллетеней на выборах мэра Новосибирска победил Локоть

ГТРК Новосибирсквчера в 20:56

На выборах мэра Новосибирска лидирует коммунист Локоть. На втором месте — глава штаба Навального Бойко

Новая газетавчера в 15:01

Где Анатолий Локоть победил, а где проиграл

Сибкрай.ru00:51

Окончательные результаты выборов мэра: больше 123 тысяч новосибирцев проголосовали за Локтя

НГСвчера в 20:35

Локтя переизбрали мэром Новосибирска 123 тыс. человек

Тайга.инфовчера в 22:35

Коммунист Локоть переизбирается мэром Новосибирска c 50,25% голосов

РИА Новостивчера в 23:21

Мэр Новосибирска Локоть побеждает на выборах после обработки всех протоколов

ТАССвчера в 16:23
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Общество

Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

РИА Новости вчера в 22:24
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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open

Известия вчера в 22:06
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Политика

Памфилова заявила о завершении голосования на выборах

Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 14:45
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 23:18
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%

Интерфакс вчера в 22:46
Космос

Астрономы зафиксировали сигналы из космоса неизвестного происхождения

REGNUM 00:58
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Экономика

Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда.
Известия 01:47
Политика

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Политика

Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru вчера в 06:35
Происшествия

Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта

Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.
Lenta.ru вчера в 22:55
Политика

Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье

Усиливает ли Интернет эффект ноцебо, злого близнеца плацебо?

Сайты, форумы или социальные сети изобилуют страшными статьями или рекомендациями, способствующими эффекту ноцебо.
MedikForum.ru 01:07
Общество

Роскачество проверило шоколадные шарики

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Гаджеты

Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30

Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Здоровье

В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

Известия вчера в 23:54
Политика

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета вчера в 15:48
Политика

Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
Газета.Ru 01:43
Авто

Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey

На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.
Новые автомобили вчера в 21:40
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Армия и оружие

«Хезболла» сбила израильский беспилотник на границе с Ливаном

Члены ливанского шиитского движения «Хезболла» сбили израильский беспилотник, пересекший границу с Ливаном.
Коммерсантъ 01:45
Политика

В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче

Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.
RT на русском 00:53
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