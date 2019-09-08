Политика
ЭпиграфАнатолий Локоть остался мэром Новосибирска
За Анатолия Локтя проголосовало чуть больше 123 тысяч новосибирцев. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко. Его поддержало 45 576 человек или 18,56% всех пришедших на выборы.
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После обработки 100% бюллетеней на выборах мэра Новосибирска победил Локоть
ГТРК Новосибирсквчера в 20:56
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Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.
Lenta.ru вчера в 22:55
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Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
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В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
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Свободная Пресса вчера в 13:45
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«Хезболла» сбила израильский беспилотник на границе с Ливаном
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