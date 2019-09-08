Политика
КоммерсантъЛокоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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После обработки 100% бюллетеней на выборах мэра Новосибирска победил Локоть
ГТРК Новосибирсквчера в 20:56
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Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости вчера в 12:18
Кино
Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.
Ведомости вчера в 17:45
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
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Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга
Bimru.ru вчера в 09:10
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Футбол
Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Sport.ru вчера в 17:44
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Финансы
Корпорации по всему миру занимают рекордными темпами. Зачем?
Сентябрь традиционно является месяцем, когда корпорации резко увеличивают заимствования после летнего затишья, однако в этом году сентябрь оказался беспрецедентным.
Вести.Финанс вчера в 23:48
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском вчера в 18:31
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение вчера в 11:08
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Экономика
«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти
«Транснефть» отвергла предложение «Роснефти» по контролю качества. Нефтяная компания выступила против привлечения независимых экспертов.
Невские Новости вчера в 20:58
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Экономика
Министр Татарии обеспокоился «серыми схемами» реализации урожая
Министр отметил, что некоторые хозяйства, особенно фермеры, не показывают собранный урожай и попросил глав районов подключиться: «Выращенный урожай до килограмма должен быть оприходован для исключения серых схем реализации».
REGNUM вчера в 22:18
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Здоровье
Ученые назвали болезни, которые наиболее передаются по наследству
Учеными-медиками названы болезни передающиеся по наследству с наибольшей вероятностью.
Ugpressa.ru вчера в 16:11