Политика
КоммерсантъЛокоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Технологии
Как менеджеры проектов в ЦОДах становятся универсальными бойцами
Как получилось, что ЦОДы, еще совсем недавно сложные по начинке, но простые по функциональности "шкафы с железом", начали вести клиентские проекты и открывать позиции менеджеров проектов, рассказывает руководитель группы управления проектами в Санкт-Петербурге компании Linxdatacenter Евгений Макарин.
ComNews.ru 19:30
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru 20:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Экономика
ХЦ устроит распродажу
Сеть универмагов избавляется от недвижимости Высокая кредитная нагрузка и устаревший формат вынуждают крупную сеть одежных универмагов ХЦ распродавать недвижимость.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Происшествия
14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Экономика
Госкорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ 18:41
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Авто
Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona
Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 22:48
Общество
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:24
Здоровье
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии
Комсомольская правда - Кемерово 00:58
Политика
В Хакасии проходят выборы глав районов
В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
REGNUM 01:30
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Футбол
Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов
С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:05
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ведомости 18:22
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42