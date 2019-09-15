Петербургский «Зенит» прибыл во Францию на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом». Практически одновременно с командой приехал и бывший защитник сине-бело-голубых Николас Ломбертс.

Ломбертс приехал в Лион поддержать «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Политика Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Здоровье Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Происшествия Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе Иран вновь задержал в Персидском заливе танкер, который перевозил 250 тыс. литров дизельного топлива для ОАЭ.

Политика Путин подытожил переговоры с Эрдоганом Президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом были затронуты вопросы сирийского кризиса, а также ситуация в Идлибе.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Культура В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.

Происшествия Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Авто АвтоВАЗ представил три новые версии популярных моделей Lada Несколько популярных моделей Lada будут представлены в новой версии #Club и отличаться как по внешнему виду, так и по внутренним характеристикам.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Экономика Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.

Политика Иванов ответил на заявления Польши об оккупации Советским Союзом Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на заявления стран Запада о том, что осенью 1939 года Советский Союз якобы оккупировал Польшу.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Политика США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".