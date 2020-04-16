Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020

"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.
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