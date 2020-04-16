Коронавирус
РИА НовостиЛондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020
"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.
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Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021
Национальная служба новостей05:20
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Авто
УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
Автоновости дня 01:10
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В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
Экономика
Банк России одобрил повышение лимита оплаты по картам без кода
Банк России и крупнейшие российские банки поддержали увеличение максимального размера операций по банковским картам без ввода пин-кода, сообщили "Известия".
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Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные врачи начали лечить больных коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
Народные новости вчера в 09:14
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Футбол
Бывший врач «Кубани»: «Когда Сиссе уходил из команды, он обнял только меня»
Бывший врач «Кубани» Иван Лузанов рассказал о работе в краснодарской команде, а также об отношениях с экс-нападающим Джибрилем Сиссе.
Матч ТВ 02:46
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Общество
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Политика
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
Общество
Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 14 апреля в 07:36
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Энергетика
Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80%
Экспортная пошлина на нефть из России составит с 1 мая $6,8 за тонну, сообщает Минфин. Это минимальная ставка пошлины с начала 2000-х годов.
Вести.Ru вчера в 07:23
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:20
Кино
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта.
Lenta.ru 02:33
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37