Армия и оружие

ТАССТАССЛондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" самыми опасными видами российских вооружений.
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Как передаёт Janes 360
, Болл отметил, что созданное Россией оружие ставит под сомнение способность Британии оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.
RT на русском02:12

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В Британии назвали самое опасное российское оружие

РИА Новостивчера в 19:47

В Британии назвали самое грозное оружие русских

URA.Ruвчера в 19:39

Британия назвала С-400 самым грозным российским оружием

РЕН ТВ03:24

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Газета.Ru05:08

Великобритания назвала самое грозное оружие России

Lenta.ruвчера в 17:25

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

RT на русском02:12

«Они всё ещё в мечтах правят морями»: Идея британского генерала бороться с Россией с помощью ИИ насмешила пользователей Twitter

Царьград06:12
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Армия и оружие

ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов

Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов.
ТАСС 07:09
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Культура

Петру Мамонову делают операцию на сердце

Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Космос

Уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетное «лицо»

Актуальные Новости 10 сентября в 11:37
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Энергетика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Общество

В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Политика

Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза

Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Политика

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

Коммерсантъ 01:05
Космос

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Финансы

Акции МОЭСК растут на корпоративных новостях

Акции МОЭСК растут и обновили максимум с января 2018 года на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные Московской биржи.
РИА Новости 07:01
Футбол

Моуринью считает Роналду феноменом

Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Происшествия

Не менее 50 человек погибли при сходе поезда с рельсов в ДРК

В Демократической Республике Конго поезд сошел с рельсов.
NewInform 07:14
Армия и оружие

Пентагон составляет список китайских компаний, связанных с военными

Как пишет газета The Financial Times, таким образом министерство обороны США намерено предотвратить утечку стратегически важных технологий в Китай.
Эхо Москвы 06:35
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49
Армия и оружие

США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК вчера в 13:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
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