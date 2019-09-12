Армия и оружие

ТАССТАССЛондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" самыми опасными видами российских вооружений.
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Как передаёт Janes 360
, Болл отметил, что созданное Россией оружие ставит под сомнение способность Британии оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.
RT на русском02:12

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В Британии назвали самое опасное российское оружие

РИА Новостивчера в 19:47

В Британии назвали самое грозное оружие русских

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В Великобритании назвали самое опасное оружие России

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
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Армия и оружие

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Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
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Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы

Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
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Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
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Политика

Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
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Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

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Следующее заседание мониторинга ОПЕК+ пройдет в Вене 4 декабря

Следующее заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, состоится в Вене 4 декабря, говорится в коммюнике по итогам сегодняшнего заседания.
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Политика

На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского

Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
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Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
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Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
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«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»

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