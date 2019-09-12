с чего всё началось

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.

Происшествия На КАД каршеринг встал на крышу КИА 12 сентября на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом КИА "заползла" под Рено, в результате чего каршеринг остался на одних передних колесах.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Политика ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Политика DW: Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о MH17 Нидерланды приняли решение о переквалификации статуса Владимира Цемаха по делу о крушении малазийского Boeing (MH17), пишет Deutsche Welle.

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Политика В ДНР сообщили о цели войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Футбол Егоров прокомментировал судейские ошибки на старте сезона РПЛ Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о судейских ошибках на старте сезона чемпионата России.

Общество Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Финансы Курс доллара опустился до 65 рублей Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.

Энергетика Следующее заседание мониторинга ОПЕК+ пройдет в Вене 4 декабря Следующее заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, состоится в Вене 4 декабря, говорится в коммюнике по итогам сегодняшнего заседания.

Политика На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Общество Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.

Футбол «Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики» Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.