с чего всё началось

Наука Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи Японские физики предложили использовать гравитационные детекторы для поиска частиц темной материи.

Общество Россиян предупредили о резком похолодании Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.

Экономика Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.

Экономика РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками В июне РБК писал, что финансирование сократили на 5,4 млрд руб. Источники РБК говорят, что из-за проблем с подрядчикам бюджет проекта урежут еще на 26,2 млрд руб. Работы, запланированные на этот год, не развернуты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесли на согласование в Минтранс, говорят источники РБК.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Шоу-бизнес Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Политика Лукашенко назвал приоритетом углубление связей с Россией «Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики», — заявил сегодня, 12 сентября, Александр Лукашенко послу России Дмитрию Мезенцеву во время церемонии вручения верительных грамот.

Происшествия У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.

Происшествия Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Политика Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Культура Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» откроется в Москве Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" впервые был организован в 2013 году и зарекомендовал себя как один из самых престижных цирковых конкурсов в мире.

Политика Кремль нашел руководителя для исполкома Народного фронта Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) может стать вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Финансы В ПФР дали расчеты, как будут расти пенсии в ближайшие три года В 2020 году пенсия по старости может вырасти на 6,6%. Инфляция, по прогнозам, составит 3,8%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда России.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".