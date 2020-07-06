с чего всё началось

Еще 25 россиян попали под санкции в связи с "делом Магнитского". На этот раз в Великобритании, поскольку Лондон ввел режим санкций, аналогичный существующему в США. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян

Армия и оружие Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).

Общество Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.

Здоровье Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы В Петербурге заготовили 70 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заражённых коронавирусом.

Общество Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19 В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Здоровье В Петербурге раскрыли истинный масштаб смертности от COVID-19 Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания либо была выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии.

Происшествия Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.

Общество В Брянской области начали второй этап снятия ограничений "С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Здоровье В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Общество «Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.

Экономика Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра» Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».

Технологии В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.

Шоу-бизнес Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете Продюсер написал, что ему удалось скинуть сто килограммов. Музыкант боролся с весом на протяжении долгого времени.

Общество Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения «В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян Президент России Владимир Путин назвал неопределенными перспективы открытия европейских границ для российских граждан.

Общество В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.

Общество В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).

Общество Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.

Культура Композитор Эннио Морриконе скончался после перелома бедра Итальянские СМИ сообщают, что несколько дней назад композитор сломал бедро. Причиной кончины Морриконе называют последствия этой травмы.

Политика Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России 5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.