Политика
Вести.RuЛондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян
Еще 25 россиян попали под санкции в связи с "делом Магнитского". На этот раз в Великобритании, поскольку Лондон ввел режим санкций, аналогичный существующему в США. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
Полный список, опубликованный МИД Великобритании выглядит следующим образом (практически все должности, за исключением тех, которые были доступны для оперативной проверки, приводятся в том виде, в котором они фигурируют в британском санкционном списке):ТАСС12:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Общество
Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Архангельска 29.ru 02:42
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Общество
Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Здоровье
Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы
В Петербурге заготовили 70 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заражённых коронавирусом.
78.ru 13:59
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Здоровье
В Петербурге раскрыли истинный масштаб смертности от COVID-19
Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания либо была выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии.
REGNUM 15:03
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
Общество
В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Общество
«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая
В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01
Экономика
Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»
Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
Футбол
«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»
Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.
NewInform 10:51
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
Продюсер написал, что ему удалось скинуть сто килограммов. Музыкант боролся с весом на протяжении долгого времени.
CT news 10:39
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
Что происходит 08:03
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Президент России Владимир Путин назвал неопределенными перспективы открытия европейских границ для российских граждан.
Ведомости 09:13
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Общество
В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ
В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).
REGNUM 03:30
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Культура
Композитор Эннио Морриконе скончался после перелома бедра
Итальянские СМИ сообщают, что несколько дней назад композитор сломал бедро. Причиной кончины Морриконе называют последствия этой травмы.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:58
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00