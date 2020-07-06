с чего всё началось

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед. 6,1K

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 552

Технологии Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.

Общество ВШЭ уволила доцента из-за поста в Facebook о сокращениях Из Высшей школы экономики уволили академического руководителя образовательной программы «Культурология» доцента Ольгу Рогинскую из-за ее поста в фейсбуке и интервью о предстоящих сокращениях в вузе.

Происшествия Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска "В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении. 6

Технологии В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook. 7

Армия и оружие Балтийский флот получит 6 новых ракетных кораблей с «Калибрами» В морских полигонах БФ проводятся испытания новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей и дизель-электрических подводных лодок, малых ракетных кораблей, гидрографических судов и катеров новых поколений, поступающих с предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках оснащения ВМФ. 2