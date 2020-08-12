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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ru09:40
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газета07:45
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъ07:28
Аргументы недели

Экономика Британии на грани обвала из-за падемии

Аргументы недели12:14
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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