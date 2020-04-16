Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020

"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дублин и Бухарест подтвердили готовность принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

Матч ТВ06:20

Бухарест, Лондон, Дублин и Копенгаген не будут отказываться от Евро-2021

News.ru05:09

Дублин и Бухарест подтвердили готовность принять матчи ЧЕ по футболу в 2021 году

ТАСС Спорт05:31

Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021

Национальная служба новостей05:20

Четыре города вслед за Санкт-Петербургом подтвердили готовность провести Евро-2020

Metaratings05:34

Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021 году

Известия05:04

Будапешт проинформирует УЕФА о решении по проведению ЕВРО до конца месяца

РИА Новости04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Экономика

Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
65
Общество

МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
294
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
298
Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
342
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1K
Кино

Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Культуромания 03:20
3
Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
646
Политика

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам России в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
3,5K
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
244
Киберспорт

На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера

CyberSport.ru 06:57
Политика

В Бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США

В парламенте Германии жестко выступают против американского газа из-за его качества.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
37
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
14
Политика

Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:47
127
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
237
Армия и оружие

В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Фрегат «Адмирал Головко» собираются спустить на воду в Петербурге в конце апреля или начале мая.
REGNUM 07:17
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
307
Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
293
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
49
Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
8
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition

Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня вчера в 15:20
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
64
Авто

Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
3
Общество

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
176
Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
48
Здоровье

В Карсуне начали работу медицинские спецбригады

Медиа 73 02:42
24
Игры

В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews вчера в 15:02
6
Авто

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
4
Происшествия

Умерла лечившая зараженных коронавирусом без маски медсестра

Как сообщает WTCJ, медсестра из Флориды, лечившая больных от коронавируса, была вынуждена долгое время работать без медицинской маски.
Live24 06:48
2
Космос

В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

UfaTime.ru 06:38
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чемпионат Европы по футболу 2020
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Первоначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года до решения о его переносе на 2021 год. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное