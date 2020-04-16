Коронавирус
РИА НовостиЛондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020
"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.
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Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021
Национальная служба новостей05:20
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Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Культуромания 03:20
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Политика
Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам России в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Киберспорт
На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера
CyberSport.ru 06:57
Политика
В Бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
В парламенте Германии жестко выступают против американского газа из-за его качества.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Политика
Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:47
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие
В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Фрегат «Адмирал Головко» собираются спустить на воду в Петербурге в конце апреля или начале мая.
REGNUM 07:17
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня вчера в 15:20
Авто
Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Здоровье
В Карсуне начали работу медицинские спецбригады
Медиа 73 02:42
Игры
В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky
OAnews вчера в 15:02
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
Происшествия
Умерла лечившая зараженных коронавирусом без маски медсестра
Как сообщает WTCJ, медсестра из Флориды, лечившая больных от коронавируса, была вынуждена долгое время работать без медицинской маски.
Live24 06:48
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
UfaTime.ru 06:38