"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.

Экономика Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства. 65

Общество МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. 294

Здоровье Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. 342

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 1K

Энергетика Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями «После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек. 646

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 244

Политика Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru". 127

Армия и оружие В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат «Адмирал Головко» Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Фрегат «Адмирал Головко» собираются спустить на воду в Петербурге в конце апреля или начале мая.

Здоровье Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом. 307

Политика СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны «Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте. 293

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 49

Происшествия Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. 8

Авто Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.

Авто Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade. 3

Авто АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров. 4