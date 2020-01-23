Политика
Lenta.ruЛондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.
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Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Происшествия
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка
Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.
Общество
AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
Политика
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи
Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Гаджеты
В Intel хотят значительно ускорить свою дискретную видеокарту
Кино
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Кино
Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»
В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.
Общество
Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет
Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецке рассказал, что нужно сделать для получения пособия на детей 3−7 лет.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Шоу-бизнес
Брэд Питт ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон
Американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем примирении с актрисой Дженнифер Энистон, с которой он ранее состоял в браке.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Гаджеты
Раскрыта дата выхода новой Motorola Razr
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде
Скандальный разрыв Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей принес герцогам Сассекским облегчение, но Елизавете II – дополнительную головную боль.
Армия и оружие
Армия США получила «летающий авианосец»
В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Происшествия
ФСБ задержала ячейку экстремистов в Дагестане
Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России 23 января задержали шесть участников международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России).
Армия и оружие
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине.
Наука
Назван идеальный рецепт приготовления эспрессо
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.