Политика

Lenta.ruLenta.ruЛондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.
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Лондон отреагировал на предложение Путина провести саммит пяти стран ООН

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В ООН поддержали инициативу Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза

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RT на русском14:35

В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

РБК16:25

Ситуацию в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН, заявил Путин

РИА Новости08:53
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Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

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Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
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Общество

AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
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Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
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Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.
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Общество

Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецке рассказал, что нужно сделать для получения пособия на детей 3−7 лет.
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Елизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
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Брэд Питт ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон

Американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем примирении с актрисой Дженнифер Энистон, с которой он ранее состоял в браке.
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Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

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Скандальный разрыв Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей принес герцогам Сассекским облегчение, но Елизавете II – дополнительную головную боль.
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В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
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Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
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Назван идеальный рецепт приготовления эспрессо

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Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
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