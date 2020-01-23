Политика
Lenta.ruЛондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.
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Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Футбол
Отчим и агент Кокорина опроверг аренду игрока в «Сочи»
Ранее стало известно, что нападающий будет выступать в "Сочи" на правах аренды. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба "Зенита".
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи
Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
Политика
Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ
По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Футбол
СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млн
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Происшествия
Шесть экстремистов задержаны в Дагестане
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Шоу-бизнес
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Наука
Во вспышке китайского коронавируса заподозрили змей
Ожидается, что максимум распространения нового опасного коронавируса, получившего название 2019-nCoV, произойдет в начале марта, но эпидемия не закончится до мая.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Кино
Главным героем приквела «Голодных игр» станет Кориолан Сноу
Армия и оружие
БДК «Пётр Моргунов» проекта 11711 продолжил испытания в Балтийском море
Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" продолжил прохождение программы испытаний.
Гаджеты
Камера Samsung Galaxy Z Flip будет слабее, чем у Galaxy S20
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.