Политика

Lenta.ruLenta.ruЛондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.
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