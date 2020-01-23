Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

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