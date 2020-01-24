Политика
Lenta.ruВ ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
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Футбол
ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ
Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Политика
США вновь расширили санкции против Ирана
США восстановили все санкции против Ирана.
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
Кино
Уилл Смит снова «плохой парень», Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Аглая Тарасова запускает "Марафон желаний", чтобы найти мужа.
Политика
Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России
Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
В Совфеде поддержали идею поднять оклады учителям
Инициативу поддержал Совет Федерации. Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону.
Спорт
Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Украина отдаёт свои железные дороги в управление немцам
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук на юбилейном экономическом форуме в Давосе заявил, что принято политическое решение о передаче железных дорог страны в управление национальному оператору железных дорог Германии.
Политика
«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях
АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Шоу-бизнес
Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже
На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.
Общество
Минлеса Приангарья расторгает договоры на рубку леса в заказниках
На IV открытом форуме прокуратуры Приангарья «Лес — главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики» и. о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что минлеса меняет подходы к распоряжению лесами, их охране и защите.
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала третьего игрока за два дня за атаку судьи
На 43 минуте Макмиллан атаковал судью, что подходит под статью 27 п.1.31 дисциплинарного регламента КХЛ - "Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи".