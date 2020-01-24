Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
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ООН приветствует предложение Путина провести встречу глав стран—постоянных членов СБ ООН

Коммерсантъ18:59

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Lenta.ru19:49

Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран

РИА Новости14:46

В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

РБК16:25

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

RT на русском17:10

ООН оценила идею Путина о встрече лидеров «пятерки» Совбеза

Известия15:55

В ООН поддержали инициативу Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза

ТАСС15:06
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Футбол

ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ

Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:58
Политика

США вновь расширили санкции против Ирана

США восстановили все санкции против Ирана.
ФАН 14:52
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
РБК 20:37
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

REGNUM 01:15
Кино

Уилл Смит снова «плохой парень», Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели

Аглая Тарасова запускает "Марафон желаний", чтобы найти мужа.
РИА Новости 00:00
Политика

Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России

Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
РЕН ТВ вчера в 17:05
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Авто

В 2020 году Mitsubishi планирует продать в РФ более 35 тыс. авто

REGNUM 01:20
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
РИА Новости 04:56
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Общество

В Совфеде поддержали идею поднять оклады учителям

Инициативу поддержал Совет Федерации. Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону.
Русская Планета 18:34
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru вчера в 11:07
Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
РИА Новости 20:09
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 14:01
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости 18:19
Кино

Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Life.ru 20 января в 18:18
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Политика

Украина отдаёт свои железные дороги в управление немцам

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук на юбилейном экономическом форуме в Давосе заявил, что принято политическое решение о передаче железных дорог страны в управление национальному оператору железных дорог Германии.
Свободная Пресса 12:10
Политика

«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях

АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Аргументы и Факты 05:51
Шоу-бизнес

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели вчера в 10:33
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК 12:58
Шоу-бизнес

Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже

На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.
Актуальные Новости 04:50
Общество

Минлеса Приангарья расторгает договоры на рубку леса в заказниках

На IV открытом форуме прокуратуры Приангарья «Лес — главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики» и. о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что минлеса меняет подходы к распоряжению лесами, их охране и защите.
Московский Комсомолец 00:11
Общество

Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Вести.Ru 19:18
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
ToDay News Ufa 07:55
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала третьего игрока за два дня за атаку судьи

На 43 минуте Макмиллан атаковал судью, что подходит под статью 27 п.1.31 дисциплинарного регламента КХЛ - "Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи".
Газета.Ru 05:38
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