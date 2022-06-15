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Лондон поручил Киеву заняться вопросами освобождения осужденных в ДНР наемников

Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет иметь дела с властями ДНР, заявил в эфире "России 24" посол России в Лондоне Андрей Келин.
РИА Новости
После вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными.
Известия
14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Лондон не обращался к Москве по приговору к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) двум гражданам Великобритании.
Известия
Лайф напоминает, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины.
Life.ru

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Лондон поручил Киеву освободить осуждённых в ДНР британских наёмников
Pravda.Ru11:22
Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни британских наемников
Известия10:23
Посол РФ в Великобритании Келин: Лондон поручил Киеву решить вопрос с приговоренными в ДНР наемниками
Радио Sputnik10:37
Лондон поручил Киеву решить вопрос освобождения приговоренных к смерти наемников
Газета.Ru10:36
Лондон поручил Киеву освободить приговоренных к смерти наемников
URA.Ru10:34
Посол России Келин: Британия поручила Киеву вопрос освобождения осужденных в ДНР наемников
Lenta.ru10:33
Лондон поручил Киеву заняться вопросами освобождения осужденных в ДНР наемников
РИА Новости10:48

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