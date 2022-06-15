РИА НовостиЛондон поручил Киеву заняться вопросами освобождения осужденных в ДНР наемниковВеликобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет иметь дела с властями ДНР, заявил в эфире "России 24" посол России в Лондоне Андрей Келин.РИА НовостиПосле вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными.Известия14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Лондон не обращался к Москве по приговору к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) двум гражданам Великобритании.ИзвестияЛайф напоминает, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины.Life.ruЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuГазета.RuЦарьградLife.ruREGNUMВоенное обозрениеНовостной фронтИзвестияВаши новостиВечерняя МоскваYakutsk.ruАбзацКомсомольская правдаПодробнее о событииЛондон поручил Киеву освободить осуждённых в ДНР британских наёмниковPravda.Ru11:22Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни британских наемниковИзвестия10:23Посол РФ в Великобритании Келин: Лондон поручил Киеву решить вопрос с приговоренными в ДНР наемникамиРадио Sputnik10:37Лондон поручил Киеву решить вопрос освобождения приговоренных к смерти наемниковГазета.Ru10:36Лондон поручил Киеву освободить приговоренных к смерти наемниковURA.Ru10:34Посол России Келин: Британия поручила Киеву вопрос освобождения осужденных в ДНР наемниковLenta.ru10:33Лондон поручил Киеву заняться вопросами освобождения осужденных в ДНР наемниковРИА Новости10:48Показать ещёОценить1,1KПоделиться