с чего всё началось

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и немедленно прекратить отправку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донецк и Луганск. Она заявила это на заседании Совета безопасности ООН.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.

Спорт Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова 18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.

Киберспорт Winstrike Team распустила состав по Dota 2 Российская киберспортивная организация Winstrike Team рассталась с составом по Dota 2. «По итогам ESL One Los Angeles 2020 CIS Open Qualifier было принято решение о дизбанде состава, включая тренера — Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера — Марии Гуниной», — говорится в заявлении команды.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Политика В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.

Транспорт Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Общество Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.