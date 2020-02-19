Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЛондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и немедленно прекратить отправку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донецк и Луганск. Она заявила это на заседании Совета безопасности ООН.
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«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит
 «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
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