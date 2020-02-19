Политика
ИнтерфаксЛондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и немедленно прекратить отправку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донецк и Луганск. Она заявила это на заседании Совета безопасности ООН.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.Телеканал 360°вчера в 20:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт жестко ответил британскому дипломату на обвинения в «неправильных» донбасских конвоях
Московский Комсомолец06:51
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Авто
«КамАЗ» разработал беспилотный грузовик без кабины для водителя
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Армия и оружие
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
Политика
Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17
Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Киберспорт
Winstrike Team распустила состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Winstrike Team рассталась с составом по Dota 2. «По итогам ESL One Los Angeles 2020 CIS Open Qualifier было принято решение о дизбанде состава, включая тренера — Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера — Марии Гуниной», — говорится в заявлении команды.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Политика
В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР
Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Биатлон
Самуэльссон назвал «чушью» приглашение Логинова приехать в Россию
Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его "вообще не должно быть на чемпионате мира".
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Происшествия
В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд
Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
Транспорт
Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии
Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Экономика
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.