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Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водах

Лондон раскритиковал Фареры за отказ разорвать договор о рыболовстве с Россией.
Lenta.ru
Согласно данным газеты, Фарерские острова разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу на особом участке, совместно используемом с Великобританией.
Lenta.ru
Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания "решила прикрыться соглашением о рыболовстве" с Кремлем.
РИА Новости
Старший советник Министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию.
РИА Новости

Подробнее о событии

Daily Express: Фареры разозлили Лондон, разрешив российским судам ловить рыбу в британских водах
Life.ru21:50
DE: Фареры столкнулись с недовольством Британии, разрешив ловлю рыбы судам России
Газета.Ru02:21
DE: Британия разозлилась из-за отказа Фарер от санкций против РФ
URA.Ru00:16
Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водах
Lenta.ru03:09
Британия негодует: Власти Фарер разрешили русским рыбалку в своих водах
Царьград20:16
DE: Фареры разгневали Лондон, разрешив российским судам ловить рыбу в британских водах
РИА Новости19:32
Фарерские острова разгневали Великобританию
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