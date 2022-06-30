Lenta.ruЛондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водахЛондон раскритиковал Фареры за отказ разорвать договор о рыболовстве с Россией.Lenta.ruСогласно данным газеты, Фарерские острова разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу на особом участке, совместно используемом с Великобританией.Lenta.ruГлава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания "решила прикрыться соглашением о рыболовстве" с Кремлем.РИА НовостиСтарший советник Министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLive24Live24Life.ruReadovka NewsREGNUMГазета.RuSolenka.infoКомсомольская правдаYakutsk.ruИзвестияПодробнее о событииDaily Express: Фареры разозлили Лондон, разрешив российским судам ловить рыбу в британских водахLife.ru21:50DE: Фареры столкнулись с недовольством Британии, разрешив ловлю рыбы судам РоссииГазета.Ru02:21DE: Британия разозлилась из-за отказа Фарер от санкций против РФURA.Ru00:16Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в британских водахLenta.ru03:09Британия негодует: Власти Фарер разрешили русским рыбалку в своих водахЦарьград20:16DE: Фареры разгневали Лондон, разрешив российским судам ловить рыбу в британских водахРИА Новости19:32Фарерские острова разгневали ВеликобританиюИноСМИ17:11Показать ещёОценить364Поделиться