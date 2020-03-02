Экономика
ТАССЛондон рассчитывает увеличить товарооборот с Вашингтоном на $20 млрд
Торговые переговоры с США начинаются вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС, положив конец своему членству в европейском сообществе, которое продлилось 47 лет.
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Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры чемпионата Испании
В центральном матче 26-го тура испанского первенства мадридский "Реал" в "эль-класико" обыграл на своем поле "Барселону" - 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Культура
Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Происшествия
В Прикамье уволили главврача скорой после скандала с носилками
Энергетика
Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Экономика
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Американские астрофизики обнаружили новый естественный спутник земли. Малый астероид имеет маркировку 2020 CD3.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Игры
InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store
Экономика
Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года
"Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Шоу-бизнес
Уроженка Сахалина Арина Макарова борется за сердце «Холостяка» на ТНТ
За сердце успешного, но одинокого стоматолога Антона Криворотова решила побороться уроженка Южно-Сахалинска Арина Макарова.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Авто
В России доступен для заказа новый Geely Coolray
Новый Geely Coolray в вариации Flagship Sport получит крышу черного цвета, спортивный спойлер, а также черные накладки для боковых зеркал в стиле «карбон».
Киберспорт
S1mple стал MVP IEM Katowice 2020
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон из углепластика
Представлен первый в мире смартфон из углепластика – Carbon 1 Mark II. Новинка весит всего 125 граммов, а толщина гаджета – 6,3 миллиметра.
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (3:5) набрал два очка, сделав две результативные передачи.