Политика
КоммерсантъВеликобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
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В Великобритании подготовили санкционный список против российских граждан
Московский Комсомолецвчера в 22:26
Власти Британии собрались ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии
Взгляд.рувчера в 20:01
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Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
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Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ вчера в 01:52
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Автоспорт
Бинотто объяснил, где и сколько Ferrari проигрывает Mercedes
По сумме заработанных в Шпильберге очков, несмотря на подиум Леклера, Ferrari уступила не только Mercedes, но и McLaren.
Motorsport.com Россия 00:20
Авто
Средство без запаха: наблюдаем эволюцию чайнакаров на примере Changan CS55
Само название Changan звучит очень по-азиатски, а вот дизайн моделей, напротив, тяготеет к западной школе, и в тот же CS55 в разных ракурсах можно увидеть черты Peugeot 3008, некоторых KIA, Chevrolet Traverse, а ещё — Land Rover.
НГС24 вчера в 22:00
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
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В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем
Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.
МИР 24 вчера в 23:48
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31-летняя Агата Муцениеце решила раскрыть интригу. Незнакомцем, которого вчера звезда «Закрытой школы» нежно обнимала, оказался манекен.
StarHit.ru вчера в 21:00
Здоровье
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ вчера в 06:01
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации
В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района Забайкальского сгорело одноэтажное административное здание, в котором располагались местная администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал-Daily вчера в 22:07
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВ 00:17
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Кино
Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»
Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Космос
Новый российский ионный двигатель может создать проблемы для США
Evo-rus.com вчера в 09:14
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
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Известия 04 июля в 21:16
Происшествия
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Lenta.ru вчера в 13:16