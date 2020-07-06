Политика

КоммерсантъКоммерсантъВеликобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
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