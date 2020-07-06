Политика
Газета.RuЛондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Британские власти создали список граждан России и Саудовской Аравии, которые попадают под индивидуальные санкции по "закону Магнитского". Так, Лондон считает, что необходимо заморозить активы и запретить въезд тем, кто причастен к нарушению прав человека.
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В Великобритании подготовили санкционный список против российских граждан
Московский Комсомолецвчера в 22:26
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Происшествия
В Закарпатье из РПГ обстреляли новый курорт
Нападение произошло около трех часов ночи 6 июля близ Мукачева, где расположен курорт.
Вести.Ru 03:29
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Автоспорт
Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Политика
В Госдуме оценили заявление командующего ВМС Украины о войне с Россией
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что украинский боевой флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией.
Московский Комсомолец 04:08
Здоровье
В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой
Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:54
Фигурное катание
Плющенко пообещал большое будущее перешедшей к нему ученице Тутберидзе
Нева Спорт 04:21
Армия и оружие
Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек
РИА Новости 02:21
Происшествия
Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей
В Соединенных Штатах Америки на День независимости в результате масштабных беспорядков с применением огнестрельного оружия по всей стране были убиты 27 человек.
ИноСМИ вчера в 23:03
Происшествия
Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мёртвым
RT на русском 04:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Футбол
Манджукич требует у «Локомотива» двухлетний контракт на 8 млн евро
Марио хочет двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.
ODDS.ru 01:26
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Происшествия
Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус
Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com 04 июля в 06:33
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Общество
Саратовская область получит 66 млн на временные рабочие места
Правительство России выделило более 4,15 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Взгляд-инфо вчера в 06:45
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек. Всего в ХМАО 10590 человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:43
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Авто
Mercedes-Benz анонсировал премьеру нового S-Class
Официальная презентация нового Mercedes-Benz S-Class W223 состоится в сентябре, а онлайн показ — уже послезавтра, 8 июля, в 12:30 по московскому времени.
Тарантас Ньюс 03:26
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Общество
В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве
Вторжение в частную жизнь и свободу собраний Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Армия и оружие
В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км
Дни24 вчера в 00:55
Общество
За сутки в России выявлено 6610 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба, выявлено 6610 новых случаев COVID-19. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 135 человек.
ТВ Центр 04:03