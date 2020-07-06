Британские власти создали список граждан России и Саудовской Аравии, которые попадают под индивидуальные санкции по "закону Магнитского". Так, Лондон считает, что необходимо заморозить активы и запретить въезд тем, кто причастен к нарушению прав человека.

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Происшествия В Закарпатье из РПГ обстреляли новый курорт Нападение произошло около трех часов ночи 6 июля близ Мукачева, где расположен курорт.

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 342

Автоспорт Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Политика В Госдуме оценили заявление командующего ВМС Украины о войне с Россией Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что украинский боевой флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией.

Здоровье В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа. 1,5K

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 4,5K

Футбол Манджукич требует у «Локомотива» двухлетний контракт на 8 млн евро Марио хочет двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.

Происшествия Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся. 31

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. 4,4K

Авто Mercedes-Benz анонсировал премьеру нового S-Class Официальная презентация нового Mercedes-Benz S-Class W223 состоится в сентябре, а онлайн показ — уже послезавтра, 8 июля, в 12:30 по московскому времени.

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 956

Общество В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве Вторжение в частную жизнь и свободу собраний Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11). 150

Общество Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 14

Общество На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер» На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. 8