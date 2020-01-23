Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель «Траста».

с чего всё началось

Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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