Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн. Об этом сообщил представитель «Траста».

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Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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