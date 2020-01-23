Экономика
ТАССЛондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн
Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Великобритании одобрили законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил проект правительства о выходе страны из ЕС.В поддержку Brexit выступили обе палаты британского органа.
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В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
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В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Политика
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ЕС приостановил импорт мяса птицы с Украины
«По оперативным сообщениям, которые поступили сегодня вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы», — говорится в сообщении.
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Спорт
Ремастер Wasteland выйдет уже 25 февраля
Разработчики из студии inXile Entertainment объявили, что Wasteland Remastered выйдет уже 25 февраля на PC (Steam, GOG и Windows Store) и Xbox One.
Шоу-бизнес
Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб
Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Гаджеты
Ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro приехали в Россию
Подшефный компании Huawei бренд Honor в Москве презентацию, на которой представил не только свои новые умные часы Honor MagicWatch 2, но и пару ноутбуков — MagicBook 14 и MagicBook Pro.
Политика
Спецштаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле создали в Польше
Польские власти рассказали о специальном штабе по отслеживанию выступления Владимира Путина в Израиле.
Энергетика
«Новатэк» не конкурирует с «Газпромом»
Что касается самого проекта «Артктик СПГ 2», «Новатэк», по словам Михельсона, ведет переговоры о привлечении внешнего финансирования в размере $9-11 млрд.
Происшествия
В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»
Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
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Гендиректор «Сочи» рассказал, почему Кокорин должен играть в аренде
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, почему форвард "Зенита" Александр Кокорин должен играть в аренде, независимо от своего желания.
Биатлон
Шестой этап КМ по биатлону стартует мужской индивидуальной гонкой
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.