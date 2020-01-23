Экономика

ТАССТАССЛондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн

Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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с чего всё началось

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн. Об этом сообщил представитель «Траста».
Ведомости05:52

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Экс-владельцы выплатят «Трасту» $900 млн

Право.ру08:26

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Ведомости05:52

Суд в Лондоне обязал выплатить $900 млн экс-владельцев банка «Траст»

Компания07:27

Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн

ТАСС07:08

Лондонский суд обязал бывших собственников «Траста» выплатить банку $900 млн

Коммерсантъ07:06

Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн

РБК06:35

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн

Мой Брянск07:54
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