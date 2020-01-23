Экономика
ТАССЛондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн
Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн. Об этом сообщил представитель «Траста».Ведомости05:52
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