Экономика

ТАССТАССЛондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн

Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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с чего всё началось

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн. Об этом сообщил представитель «Траста».
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Лондонский суд решил взыскать с бывших владельцев банка «Траст» $900 млн

Красная весна10:30

Лондонский суд обязал бывших собственников «Траста» выплатить банку $900 млн

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РБК06:35

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
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