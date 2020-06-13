с чего всё началось

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.

Экономика В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года. 711

Политика Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию "В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве. 295

Происшествия В Китае на шоссе взорвался бензовоз На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. 54

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 288

Происшествия В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. 56

Шоу-бизнес Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность с помощью пластики лица Известный хирург предложил ей решить имеющиеся проблемы с помощью блефаропластики. Кроме того, Маша согласилась также на подтяжку лица.

Общество Пособия для безработных россиян продлили на три месяца Правительство России продлило на три месяца возможность получить пособие по безработице для тех россиян, чей период выплат закончился 1 марта. 2K

Общество Российские пенсионеры получат единовременную выплату Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума. 688

Происшествия Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины. 5

Путешествия В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат. 3

Общество В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи Домашнее насилие должно быть единственной причиной для изъятия детей из семьи, органы опеки в России в ряде случае к своим обязанностям подходят формально, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса.

Шоу-бизнес Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному. 21