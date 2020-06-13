Экономика

ВедомостиВедомостиЛондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
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с чего всё началось
Высокий суд Лондона в пятницу, 12 июня, более чем вдвое сократил
 сумму, которую может тратить бывший акционер банка «Траст» Сергей Беляев на жизнь и юридические расходы.
Forbes08:23

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Суд в Лондоне вдвое сократил денежное содержание экс-совладельца «Траста»

РБК12:54

Лондонский суд сократил содержание экс-владельцу «обчищенного» им банка

ИА Красная Весна11:29

Суд Лондона более чем вдвое сократил денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Компания10:20

Экс-совладельцу «Траста» вдвое урезали денежное содержание

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Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Ведомости09:38

Лондонский суд урезал вдвое денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Forbes08:23
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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Михаил Ефремов выступил с видеообращением

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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Экономика

В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

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Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
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Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
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Шоу-бизнес

Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать

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Известный хирург предложил ей решить имеющиеся проблемы с помощью блефаропластики. Кроме того, Маша согласилась также на подтяжку лица.
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Общество

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Общество

Пособия для безработных россиян продлили на три месяца

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Киберспорт

Трейлер ремейка System Shock

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На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
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Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Путешествия

В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
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Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
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Общество

В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи

Домашнее насилие должно быть единственной причиной для изъятия детей из семьи, органы опеки в России в ряде случае к своим обязанностям подходят формально, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Политика

Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса.
Lenta.ru 13:08
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Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному.
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Шоу-бизнес

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Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
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Культура

Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец

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Энергетика

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

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Коммерсантъ 13:21
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В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком

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Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
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