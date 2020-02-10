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Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЛора Дерн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»

Премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история», сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.
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«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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