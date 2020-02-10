Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая женская роль второго плана" получила Лора Дерн, сыгравшая в фильме "Брачная история". Ее соперницами являлись Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла").

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