Кино
Kinonews.ruЛора Дерн получила премию «Оскар 2020» за роль второго плана
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая женская роль второго плана" получила Лора Дерн, сыгравшая в фильме "Брачная история". Ее соперницами являлись Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла").
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Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе
Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.
Здоровье
В Ульяновской области продлили карантин из-за превышенного эпидпорога
Уба отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет все еще превышает эпидемиологический порог.
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Здоровье
В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу
Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Здоровье
Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей
Напомним, об инциденте, который случился в омском роддоме № 1, рассказала, вероятно, одна из сотрудниц.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Политика
Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной
Международная обстановка становится более турбулентной.
Экономика
Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились
Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Футбол
Сергей Семак рассказал, что ждет Кузяева в «Зените»
Кузяев, надеюсь, на следующем сборе будет в общей группе.
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом
Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1
Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.