Кино

Kinonews.ruKinonews.ruЛора Дерн получила премию «Оскар 2020» за роль второго плана

Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая женская роль второго плана" получила Лора Дерн, сыгравшая в фильме "Брачная история". Ее соперницами являлись Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла").
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лора Дерн получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

Известиявчера в 21:21

Лора Дерн получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

ТАССвчера в 21:36

Названа победительница в номинации лучшая женская роль второго плана на премии «Оскар-2020»

Газета.Ruвчера в 21:23

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн

РИА Новостивчера в 21:22

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн

РБКвчера в 22:06

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн

RT на русскомвчера в 21:20

Лора Дерн завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Коммерсантъвчера в 21:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
РИА Новости 03:28
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Политика

Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.
РИА Новости 04:04
Здоровье

В Ульяновской области продлили карантин из-за превышенного эпидпорога

Уба отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет все еще превышает эпидемиологический порог.
Mosaica.ru 03:13
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Здоровье

В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу

Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
Эхо Москвы в Челябинске 02:12
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Здоровье

Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей

Напомним, об инциденте, который случился в омском роддоме № 1, рассказала, вероятно, одна из сотрудниц.
КП - Омск 03:35
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Вестник 03:01
Политика

Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

Международная обстановка становится более турбулентной.
Вести.Ru 02:35
Экономика

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости 06 февраля в 18:34
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
ФАН вчера в 18:53
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Футбол

Сергей Семак рассказал, что ждет Кузяева в «Зените»

Кузяев, надеюсь, на следующем сборе будет в общей группе.
Спорт день за днем вчера в 12:07
Наука

В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом

Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
ГЛАС.RU 03:13
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»

Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
StarHit.ru 08 февраля в 17:00
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1

Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
Вести ФМ 04:28
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
Премия «Оскар»Больше новостей по теме
Главное