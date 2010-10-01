Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»

Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
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Кариус извинился перед болельщиками «Бешикташа» за ошибку в матче со «Слованом»

Чемпионат20:00

«Беру на себя ответственность за первый гол». Кариус извинился перед болельщиками за ошибку в матче Лиги Европы

Sportbox.RU19:00

Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»

Спорт-Экспресс18:35
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