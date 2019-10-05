Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с "Брайтоном" (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини. Уточняется, что голкипер сборной Франции будет выписан из больницы до вечера субботы, 5 октября.

Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»

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