Футбол

Матч ТВМатч ТВЛьорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис получил серьезную травму левой руки в матче чемпионата Англии против «Брайтона». На третьей минуте Льорис не зафиксировал мяч после навеса и позволил нападающему соперника Нилу Мопе забить гол в пустые ворота.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
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