Футбол
Матч ТВЛьорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис получил серьезную травму левой руки в матче чемпионата Англии против «Брайтона». На третьей минуте Льорис не зафиксировал мяч после навеса и позволил нападающему соперника Нилу Мопе забить гол в пустые ворота.
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Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
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Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.
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В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
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