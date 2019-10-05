Футбол
Матч ТВЛьорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис получил серьезную травму левой руки в матче чемпионата Англии против «Брайтона». На третьей минуте Льорис не зафиксировал мяч после навеса и позволил нападающему соперника Нилу Мопе забить гол в пустые ворота.
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Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Армия и оружие
The National Interest назвало самые опасные бомбардировщики России
Журналисты американского издания The National Interest составили список самых опасных бомбардировщиков России, которые могут нанести огромный урон противнику.
ПолитРоссия 07:52
Экология
В Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России
В средней полосе России происходит сокращение зимнего периода.
Известия 04:50
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Политика
Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Происшествия
Грузовое судно столкнулось с лайнером на границе Украины с Румынией
Грузовое судно Blue Star I под флагом Панамы столкнулось с круизным лайнером Prinzessin Isabella на Дунае между румынским городом Тулча и украинским Измаилом.
РЕН ТВ 11:36
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.
OAnews 13:16
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Армия и оружие
ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.
ИА Новороссия 13:28
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 07:11
Футбол
Глушаков: «Пожелаю только удачи „Спартаку“ и победы»
Евро-футбол.ру 08:08
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости вчера в 07:02
Музыка
Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет
В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Вечерняя Москва вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Футбол
Гол Милнера на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча шла к ничьей, однако на 95-й минуте арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Джеймс Милнер и принес своей команде победу.
ProstoProSport 11:58
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28