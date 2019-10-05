Футбол

Матч ТВМатч ТВЛьорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис получил серьезную травму левой руки в матче чемпионата Англии против «Брайтона». На третьей минуте Льорис не зафиксировал мяч после навеса и позволил нападающему соперника Нилу Мопе забить гол в пустые ворота.
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Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

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Ллорис получил страшную травму, совершив результативную ошибку в игре с «Брайтоном»

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