Футбол
Матч ТВЛьорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис получил серьезную травму левой руки в матче чемпионата Англии против «Брайтона». На третьей минуте Льорис не зафиксировал мяч после навеса и позволил нападающему соперника Нилу Мопе забить гол в пустые ворота.
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Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера»
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
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Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
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Головкин оказался тяжелее Деревянченко
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Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
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Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса
«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ.
ProstoProSport 09:30
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Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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5 октября в Мадриде проходит матч 8-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Гранадой». После 40 минут игры впереди хозяева — 1:0.
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Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open
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РИА Новости 02:11
Происшествия
На трассе «Таврида» два человека погибли в ДТП с тремя машинами
Дорожная авария с участием трех машин на трассе "Таврида" унесла жизни двух человек, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
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На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
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Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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Суд арестовал имущество Калви и других фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников фигурантов уголовного дела, сообщил представитель фонда.
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Гуф извинился за оскорбление чеченок
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В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились
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