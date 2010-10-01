По информации The Sun, голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис приобрел сторожевую собаку. Сообщается, что французский игрок приобрел специально обученную немецкую овчарку у компании Elite Protection Dogs за 15000 фунтов для защиты дома и семьи в свое отсутствие.

Льорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов

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