Общество

Soccer.ruSoccer.ruЛьорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов

По информации The Sun, голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис приобрел сторожевую собаку. Сообщается, что французский игрок приобрел специально обученную немецкую овчарку у компании Elite Protection Dogs за 15000 фунтов для защиты дома и семьи в свое отсутствие.
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Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
Общество

Названа дата открытия Ржевского мемориала советскому солдату

Мемориал советскому солдату в районе Ржева планируется открыть в июне. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
Вечерняя Москва 11:32
1
Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
19
Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

CyberSport.ru вчера в 07:16
2
Общество

ФСИН получит 230 млн на выплаты сотрудникам в связи с коронавирусом

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение правительства о выделении Федеральной службе исполнения наказаний 230 млн рублей на материальное стимулирование сотрудников, работающих с лицами, заражёнными коронавирусом.
News.ru 11:58
Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
857
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
19
Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
44
Культура

Сценарист Apex Legends о Loba: «Мне хотелось создать женщину, которая владеет своей сексуальностью»

Respawn Entertainment пока подробно не рассказывала о способностях персонажа, но продемонстрировала некоторые из них в трейлере пятого сезона Apex Legends.
CyberSport.ru 09:24
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
19
Политика

Посольство США отреагировало на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Ранее 10 мая в российском МИД заявили, что Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании.
Lenta.ru 11:31
2
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
33
Здоровье

России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса

Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания 07 мая в 23:52
1,6K
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 10 мая на заседании оперативного штаба заявил, исходя из анализа эпидемиологической обстановки в регионе, что показаний для снятия ограничительных мер на сегодняшний день нет.
ГТРК Иртыш 07:12
98
Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
432
Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
3
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
332
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,9K
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
18
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
6,6K
Армия и оружие

Взрыв на позициях ВСУ, ранен офицер и солдаты: сводка с Донбасса

Вчера с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа безоружных людей в количестве трех человек в военной форме одежды ВСУ.
Rusvesna.su вчера в 10:12
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,6K
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
124
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
947
Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
123
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 05:27
22
Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
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Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
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