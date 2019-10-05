Футбол
MetaratingsЛьорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Ошибка, допущенная голкипером «Тоттенхэмом» Уго Льорисом в матче АПЛ с «Брайтоном», стоила ему серьёзной травмы. На видео видно, как в момент с пропущенным голом уже на третьей минуте матча, Льорис получил повреждение руки, а уже через мгновение мяч оказался в сетке.
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Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео
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