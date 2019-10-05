Футбол
MetaratingsЛьорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Ошибка, допущенная голкипером «Тоттенхэмом» Уго Льорисом в матче АПЛ с «Брайтоном», стоила ему серьёзной травмы. На видео видно, как в момент с пропущенным голом уже на третьей минуте матча, Льорис получил повреждение руки, а уже через мгновение мяч оказался в сетке.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
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Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
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Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Наука
Сырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Происшествия
В Самаре автобус врезался в столб, семь человек пострадали
Автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:00
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
РБК 04 октября в 12:13
Футбол
Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»
Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Матч ТВ 04:06
Армия и оружие
National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока находится в разработке «станет самым смертоносным бомбардировщиком в России», пишет журнал.
РБК вчера в 22:56
Экономика
Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных
Самые крупные суммы в банкоматах снимают жители Москвы и Московской области — 14,7 тыс. рублей за один подход.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру вчера в 14:14
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Фигурное катание
Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире
Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.
Discover24 вчера в 07:27
Единоборства
Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC
По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона.
Чемпионат 03:15
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Наука
В Марокко обнаружили останки древней акулы
В своей работе ученые сообщают о том, что они обнаружили полный окаменелый скелет Фебода - эта акула обитала более 350 млн назад.
Poplawok.ru 03 октября в 17:13
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Авто
Когда надо переобувать машину в зимние шины, и как это делать правильно
АвтоВзгляд 04 октября в 06:50
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Общество
Представитель «Мулен Руж» рассказал о русских артистах в кабаре
Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
ДТП в Великобритании с участием жены американского дипломата, в котором погиб мотоциклист, может стать причиной конфликта между Соединенным Королевством и США.
Известия вчера в 23:25
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50