Футбол
Бомбардир.руЛьорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с "Брайтоном" (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини. Уточняется, что голкипер сборной Франции будет выписан из больницы до вечера субботы, 5 октября.
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Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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Преподаватель одной из школ Красноярска подала в полицию заявление после того, как ее ученики распространили в соцсетях ролик категории «18+» с героиней, похожей на учителя.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
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Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
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Автором победной шайбы стал Джейк Гардинер. В составе гостей Андрей Свечников отдал две результативные передачи.
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Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие
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Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом
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По мнению одного из режиссера сериала Нила Маршалла, финал, действительно, получился несколько скомканным.
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Курсы доллара и евро на 4 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
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Игнатьев и Могилевец заменят Зобнина и Жемалетдинова в сборной России
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