Футбол
Все про Спорт руУго Льорис вывихнул локтевой сустав
На восьмой минуте поединка был заменен вратарь команды Уго Льорис, который получил тяжелую травму. 32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
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Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео
Чемпионатвчера в 08:28
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Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Хоккей
Четыре очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 01:37
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53
Гаджеты
Пример работы технологии Deep Fusion на iPhone 11
MobiDevices 03 октября в 07:10
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
Вести.Ru вчера в 21:01
Хоккей
ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
Сообщения о смерти Мнацяна появились 5 октября, такое заявление в этот день распространил ХК «Авангард» в Twitter, однако в «Сибири» эту информацию опровергли, отметив, что хоккеист находится в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 19:53
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Армия и оружие
Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии
Представитель арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной" в случае, если Турция решится начать военную операцию на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:40
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru вчера в 05:48
Политика
В Иране освободят задержанную российскую журналистку
Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.
РИА Новости 04 октября в 12:18
Происшествия
В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей
В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
Хоккей
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ
«Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:41
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Общество
Нидерланды перестанут называть себя Голландией
Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
Главным событием вечера стал поединок Андрея Корешкова и Лоренса Ларкина в полусредней весовой категории.
Sportbox.RU 04 октября в 23:03
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 04 октября в 12:30
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия
На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка
На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.
REGNUM 01:02
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ 02:05
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
Экономика
Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит
Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
RT на русском вчера в 21:43