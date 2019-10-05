Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руУго Льорис вывихнул локтевой сустав

На восьмой минуте поединка был заменен вратарь команды Уго Льорис, который получил тяжелую травму. 32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
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Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с «Брайтоном»

Матч ТВвчера в 15:32

У Льориса вывих локтевого сустава

Sports.ruвчера в 14:56

Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

Sportbox.RUвчера в 08:26

У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава

Sport24.ruвчера в 14:27

Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

Чемпионатвчера в 08:28

Ллорис избежал перелома руки

Спорт-Экспрессвчера в 12:03

Вратарь «Тоттенхэма» пропустил второй курьезный мяч подряд и потерял сознание

Lenta.ruвчера в 08:13
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Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Хоккей

Четыре очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 01:37
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

ТАСС 01:33
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Российская газета 01:53
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Пример работы технологии Deep Fusion на iPhone 11

MobiDevices 03 октября в 07:10
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Вести.Ru вчера в 21:01
Хоккей

ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна

Сообщения о смерти Мнацяна появились 5 октября, такое заявление в этот день распространил ХК «Авангард» в Twitter, однако в «Сибири» эту информацию опровергли, отметив, что хоккеист находится в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 19:53
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Армия и оружие

Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии

Представитель арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной" в случае, если Турция решится начать военную операцию на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:40
Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru вчера в 05:48
Политика

В Иране освободят задержанную российскую журналистку

Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.
РИА Новости 04 октября в 12:18
Происшествия

В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей

В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
Хоккей

«Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ

«Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:41
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Общество

Нидерланды перестанут называть себя Голландией

Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229

Главным событием вечера стал поединок Андрея Корешкова и Лоренса Ларкина в полусредней весовой категории.
Sportbox.RU 04 октября в 23:03
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 04 октября в 12:30
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Армия и оружие

National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики

Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия

На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка

На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.
REGNUM 01:02
Армия и оружие

В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам

Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ 02:05
Футбол

«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

Sportbox.RU вчера в 01:15
Экономика

Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит

Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
RT на русском вчера в 21:43
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Юго Льорис
Французский футболист
Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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