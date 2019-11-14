Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет заменить Ибрагимовича Кавани

«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересован в переходе под свои знамена нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. С помощью уругвайца в «Гэлакси» хотят восполнить потерю Златана Ибрагимовича, который покинул команду.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать Кавани на замену Ибрагимовичу

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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Sport.ru01:00

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу

Чемпионат10:44

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет заменить Ибрагимовича Кавани

Sport24.ru09:03

СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает Кавани в качестве замены Ибрагимовичу

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«Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил Ибрагимовича и собрал все его голы за клуб в один видеоролик

Спорт-Экспресс00:52

«Лос-Анджелес» посвятил Ибрагимовичу пятиминутное видео, показав все его голы за клуб

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