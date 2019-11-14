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Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

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Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

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