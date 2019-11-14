Футбол
Sport24.ru«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет заменить Ибрагимовича Кавани
«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересован в переходе под свои знамена нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. С помощью уругвайца в «Гэлакси» хотят восполнить потерю Златана Ибрагимовича, который покинул команду.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:39, Вашингтон
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Политика
Пелоси заявила о доказательствах взяточничества Трампа
Обвинения против президента США Дональда Трампа во взяточничестве подтвердились в ходе дачи показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента на первых публичных слушаниях по импичменту президента.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Шоу-бизнес
«Девушке Джеймса Бонда» Ольге Куриленко исполняется 40 лет
Знаменитой украинской актрисе и модели Ольге Куриленко исполняется 40 лет.
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Футбол
«Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на сумму $100 млрд
Издание The Washington Post сообщило о направленном письме американским президентом Дональдом Трампом в адрес своего турецкого коллеги Тайипа Эрдогана с предложением заключения торговой сделки.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
Общество
Обращение алтайской пенсионерки к Медведеву дало результат
Ранее сообщалось, что жительница села Санниково Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Общество
Мама американской девочки с родимым пятном на лице рассказала о лечении в России
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Политика
Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
Хоккей
Ак Барс — Трактор 3:1 (2-й перерыв)
Происшествия
Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста
Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.