Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу

Руководство клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» в межсезонье планирует усилить позицию нападающего. Ранее стан калифорнийцев покинул шведский форвард Златан Ибрагимович. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Гэлакси» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать Кавани на замену Ибрагимовичу

Sports.ru11:14

СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает Кавани в качестве замены Ибрагимовичу

Матч ТВ11:03

«Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил Ибрагимовича и собрал все его голы за клуб в один видеоролик

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«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет заменить Ибрагимовича Кавани

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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Sport.ru01:00

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу

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«Лос-Анджелес» посвятил Ибрагимовичу пятиминутное видео, показав все его голы за клуб

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